Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman sunuşunda; yargının bağımsız, tarafsız ve güvenilir olması gerektiğini açıkladı. Yaman, 2017 yılı faaliyet raporunda görüşlerini açıkladı. Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman’ın Sunuşunda şu görüşlere yer verdi;

Toplumsal yaşamın huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi ancak adalet sistemininetkin bir şekilde işlemesi ile mümkündür. Adaletin tam anlamıyla sağlanması veyararlanıcıların maksimum düzeyde faydalanabilmesi için yargı; bağımsız, tarafsız vegüvenilir olmalıdır. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından atılan her adım da bununtesisine yöneliktir.

Demokratik hukuk devletlerinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık kamu hizmetlerininvazgeçilmez birer unsuru haline gelmiş olup, devlet organlarının işleyişinin ve yürütülenhizmetlerin kolay, anlaşılabilir ve açık bir şekilde kamuoyuna sunulmasını gerektirmektedir,bu gereklilik elbette yargı hizmetleri için de geçerlidir.Kurum kaynak ve imkanlarının verimli, ekonomik ve etkin kullanılması, kamu maliyönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi, geleceğe dair plan yapılması ve amaca ulaşmadakibaşarı ölçütlerinin belirlenmesi, performans programında yer alan amaç göstergelere ulaşmadurumu ile idarenin performans ve stratejik plan uyarınca yürütülen proje ve faaliyetlere Bolumerkez ve mülhakat adliyelerini kapsayacak şekilde hazırlanan faaliyet raporunda kullanılantüm veriler UYAP’da yer alan veriler esas alınarak düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 19.01.2018 tarih ve 18373774-E.44/224 sayılı 168 nolu genelgesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızcayürütülen tümhizmetlerin kolay ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulması adına hazırlamış olduğumuzfaaliyet raporunda;

Adliyemizin fiziki yapısından personel durumuna, en çok karşılaşılan suç türlerindenbu suç türlerine ilişkin bilgilere, mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkların durumlarına kadarbirçok konuda hazırlanan veriler ve bilgiler faaliyet raporumuzda yer almıştır.Adliyemiz bir ana bina (3.452 m2 kapalı alan ) ve bir ek binadan (800 m2 kapalı alan)teşekkül etmekte olup, ana binamız Tabaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi No:3 adresinde Uşeklinde 2 katlı binada yargı faaliyetini sürdürmektedir.

Bolu Adliyesi merkez binasının fiziki yetersizliğinden dolayı ek binası; BorazanlarMahallesi Akdemir Sokak Kınacı Konutları zemin katında yer almakta olup, söz konusu yerdeicra daireleri, icra mahkemesi ve adli sicil şefliği hizmetvermektedir.Tabaklar Mahallesi Adalet sokakta 3 blok, 23 daireden oluşan Hâkim – Savcılojmanları bulunmaktadır.Bolu Adliyesi yeni hizmet binası yapımı Aşağısoku Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:2adresinde halen devam etmekte olup, 2018 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Yeni hizmet binası 3 blok halinde, A Blok Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere 3 kattanibaret olup, B ve C Bloklar, mahkemeler ve idare mahkemesi olmak üzere 7 kattanoluşmaktadır. Adliye yerleşkesi yüzölçümü toplam 20.000 m2’dir.Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna bağlı Mengen, Gerede,Mudurnu ve Göynük mülhakat adliyeleri hizmet vermektedir.Bolu il merkezinde Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz KurumuMüdürlüğü ile Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü; Bolu ili Göynükilçesinde Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu İli Mengen ilçesinde Mengen K1Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmak üzere ilçelerimizde 2 adet ceza infaz kurumubulunmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık, eşitlik, ehliyet, liyakat,şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, Anayasal sorumluluğunu yerine getirerekgerçekleştirdiği 2017 yılı adli ve idari faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak FaaliyetRaporları Hakkındaki Yönetmelik’e göre oluşturulan mali saydamlık ve hesap vermesorumluluğuna dayalı, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde düzenlenen 2017 yılı faaliyetraporunu kamuoyunun ilgisine ve takdirlerine sunar, emeği geçen herkese teşekkür ederim.