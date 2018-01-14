Haber: Semih Baykal

Bolu Elektrik ve İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan’ın da katılımıyla kendi toplantı salonunda gerçekleşti. Divan Başkanlığını Bakkallar Şekerciler ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Selahattin Ayen’in yaptığı Olağan Genel Kurulu’nu tek liste ile seçime giden mevcut Başkan Mustafa Yaman kazandı.

İşte Mustafa Yaman’ın yeni yönetimi

Yönetim kurulu asil üyeler: Kemal Melenli, Aydın Aslan, Metin Ülkü, Mustafa İrge, Hüseyin Yıldırımer, İbrahim İpek

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: İbrahim Karakurt, Güngör Temel, Burhan Çimen, Serdar Nes, Kamile Albayrak, Nejat Usluer, Cengiz Bayri

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Halil Körpe, Metin Elçin, Fatih Yalçın

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Fikret Emre Kaya, Şenol Karakabak, Muharrem Gürcan Çalışkan