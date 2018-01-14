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14 Ocak 2018 Pazar
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    • Yaman yeniden Başkan

    Bolu Elektrik ve İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulunu, kendi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Odanın mevcut başkanı Yaman, üyelerinin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

    14 Ocak 2018 Pazar 10:59
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    Yaman yeniden Başkan

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Elektrik ve İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan’ın da katılımıyla kendi toplantı salonunda gerçekleşti. Divan Başkanlığını Bakkallar Şekerciler ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Selahattin Ayen’in yaptığı Olağan Genel Kurulu’nu tek liste ile seçime giden mevcut Başkan Mustafa Yaman kazandı.

    İşte Mustafa Yaman’ın yeni yönetimi

    Yönetim kurulu asil üyeler: Kemal Melenli, Aydın Aslan, Metin Ülkü, Mustafa İrge, Hüseyin Yıldırımer, İbrahim İpek

    Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: İbrahim Karakurt, Güngör Temel, Burhan Çimen, Serdar Nes, Kamile Albayrak, Nejat Usluer, Cengiz Bayri

    Denetim Kurulu Asil Üyeler: Halil Körpe, Metin Elçin, Fatih Yalçın

    Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Fikret Emre Kaya, Şenol Karakabak, Muharrem Gürcan Çalışkan

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Elektrik, İnşaat, Sanatkarları, Esnaf

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