



Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman, konu hakkında şu açıklamayı yaptı; Binlerce insan masum iken kurulan bir hain tuzakla birden bire bylock kullanıcısı gibi gösterildi. Savcılık bir yanlışlık olduğunu kamuoyuna açıkladı. Bu durumdan zarar görmüş iseniz hukukçularımız aracılığıyla sizlere yardımcı oluruz. Masum olanlara her zaman kapımızı ve elimizi açmaya devam ediyoruz.

BYLOCK TUZAĞINA DÜŞENLERİN DİKKATİNE!

Bylock tuzağına düşmüş telefon numaralarının tam listesi basında,sosyal medyada son iki rakamı gizlenerek yayınlanmıştır. Bylocktan dolayı açığa alınan,ihraç edilen eğitim çalışanları Listelerde olup olmadıklarına dair bilgileri şubelerimiz aracılığı ile öğrenebilirler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı listelerdeki telefon numaralarının kullanıcısının bilgisi dışında Bylock sunucularına yönlendirildiğini,hakkında sadece bundan dolayı işlem yapılanların durumunun yeniden incelenmesini Cumhuriyet savcılıklarına bir üst yazı ile bildirmiştir.İhraç ve açıkta olup listede yer alanların durumları Cumhuriyet savcılıkları tarafından yeniden değerlendirilecektir.Eğer kişiler yalnızca bu veri olan bylocktan dolayı hakkında işlem yürütülmüş ise kısa zamanda takipsizlik kararı alma ihtimalleri yüksektir.Listelerde telefon numarası olanlar hemen davalarının devam ettiği Cumhuriyet Savcılıklarına,Ohal komisyonuna,Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe göndermelerinde de fayda vardır.