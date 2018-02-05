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05 Şubat 2018 Pazartesi
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    • Yaman’dan ikinci dönem açıklaması

    Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yakan, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılının başlaması sebebiyle bir açıklama yaptı. Yaman, açıklamasında; “Kaymış adımlarınızı düzeltin artık” uyarısında bulundu.

    05 Şubat 2018 Pazartesi 09:21
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    Yaman’dan ikinci dönem açıklaması

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü; “İkinci yarıyılın, Devletimize, Milletimize, Ülkemiz, Camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ülke olarak, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ötekileştirme, adam kayırma, şu senden şu benden deme artık son bulsun istiyorum. Hakkın ve hakikatin susması bizim yolumuz olmasın diyor ve kalplerinin ayağı kaymışlara sesleniyorum” dedi.

    Yaman açıklamasının son bölümünde ise şöyle bir çarpıcı beyanda bulundu; “Bilin ki kalplerin de ayakları vardır; kayar. Siz de bozulmuş ritimlerinizi ve kaymış adımlarınızı düzeltin artık!” diyerek adeta bir mesaj gönderdi.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Eğitim, Sen, Bolu, Şube

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