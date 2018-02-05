Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman, açıklamasını şöyle sürdürdü; “İkinci yarıyılın, Devletimize, Milletimize, Ülkemiz, Camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ülke olarak, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ötekileştirme, adam kayırma, şu senden şu benden deme artık son bulsun istiyorum. Hakkın ve hakikatin susması bizim yolumuz olmasın diyor ve kalplerinin ayağı kaymışlara sesleniyorum” dedi.

Yaman açıklamasının son bölümünde ise şöyle bir çarpıcı beyanda bulundu; “Bilin ki kalplerin de ayakları vardır; kayar. Siz de bozulmuş ritimlerinizi ve kaymış adımlarınızı düzeltin artık!” diyerek adeta bir mesaj gönderdi.