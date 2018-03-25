Haber: Kasım ŞAHİN

Hüsnü Yaman, Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da bazı okul müdürlerinin, nöbet eylemleri yapan öğretmenleri tehdit ettiğini ve bunun peşini bırakmayacaklarını dile getirdi. Riski göze alacak kadar cesur olduklarını düşünen yöneticilere gözdağı veren Yaman, sosyal paylaşım sitesinde şu açıklamayı yaptı;

“Türk Eğitim-Sen'in Nöbet Eylemi Başlayınca, Bazı Okul Müdürlerinin, Kendilerince Tehdit İçerikli Tedbirler Aldığı Yönünde Tarafımıza Bilgiler Ulaşmaktadır. Kraldan Çok Kralcı Davranan Yöneticilere Hatırlatmak İsterim ki; Sendikal Eylem Kırıcılığı, Ceza Hukukunda Tanımlanmış Suç Olup, Karşılığı Mevcuttur. Gereğini Yapmakta Tereddüt Göstermeyiz, Sözde Sendikasına veya Amirlerine Sadakati, Hapis Yatma Riskini Göze Alacak Kadar Cesur Olduğunu Düşünen Yöneticilere Duyurulur”