Yamaner” Güneşli günlerin yeniden doğacağına inanıyorum”

Haber: Uğur Balaban

Yamaner yaptığı açıklamada “Tarihi başarılar ile dolu Boluspor’umuzun geçtiği zor sürecin farkındayım. Geçmiş dönem Boluspor yöneticisi ve Bolu’da yaşayan ve kazanan iş insanları olarak maddi ve manevi olarak kulübümüzün yanındayız.

“Maddi ve manevi destek olmak görevimiz”

Başkanlık görevini devir alan Oğuzhan Özçelik arkadaşımız ve yönetim kurulu ile bu zorlu süreç yönetiminde emek sarf eden Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın emeğine “MADDİ ve MANEVİ” destek olmak görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Son olarak Fatih Yamaner “Adanaspor maçı ile Bolusporumuz için güneşli günlerin yeniden doğacağına inanıyorum” dedi.