Yamaner güven tazeledi



Haber: Ceylan Beykoz

Ahmet Şerafettin Yamaner Genel Kurulda kendisini tekrar başkanlığa seçen üyelere hitaben yaptığı teşekkür konuşmasında; Muvazzaflık görevimizi tamamladık. Sivil Toplum Örgütü olarak bu derneği kurduk ve görevimize devam etmekteyiz. Şu anda Türkiye, gerek ekonomik gerekse pandemi dolayısıyla yakın tarihinin en zor ve sıkıntılı dönemlerinin birinden geçiyor. Bu sıkıntılar elbet aşılacaktır. Atatürk’ün gösterdiği yoldan giderek aşılacaktır. Atatürk bizden çok daha zor koşullarda bu ülkeyi başarıya, selamete, zafere götürdü. O yokluk ve Emperyalist ülkelerin kuşatmasında ne demişti Atatürk; “Türkiye şu anda bir mayın tarlasının ortasındadır. Türkiye’nin buradan selamete çıkması ulusal çıkarları koruyarak, milli menfaatlerinden taviz vermeden çıkması çok yüksek maharet gerektirir. Bu maharet Türkiye’de var.” demiştir.Ülke olarak öncelikle birlik beraberliğimizi sağlayarak, birbirlerini kucaklayarak, bölücülük girişimlerine taviz vermeden, ülkemiz ve milletimizin bekası açısından kan ve can vererek elde ettiğimiz Cumhuriyetimize, demokrasimize ve ülke bütünlüğümüze hep birlikte sahip çıkma arzusunu üst seviyede görmek dernek olarak en büyük isteğimizdir.”

“TEŞEKKÜR EDER SAYGI VE SEVGİLERİMİ SUNARIM”

“Bilinmelidir ki potansiyel düşmanlarımız her zaman bizim zayıf tarafımızı kollar ve menfaatine uygun kullanmak isteyecektir. Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin gücü o ülkenin ekonomik gücü ile orantılıdır. Barışı sağlayan ekonomik güçtür. Sahada ve masada güçlü olmanın yolu ekonomik güce dayanmaktadır. Kendilerini ülke savunmasına adamış Türk Silahlı Kuvvetlerinin sesi ve kulağı durumunda olan biz emekli Subaylar ülke güvenliği ile ilgili hassasiyetimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaflık devresini başarı ile bitiren şu anda sivil toplum örgütü olarak görevine devam eden bizler birlik beraberliğin, saygı ve sevginin iyi örnek olduğu bir sivil toplum örgütüyüz. Beni böyle güzide bir derneğe Başkan olarak layık gören tüm emekli komutanlarıma ve değerli subay arkadaşlarıma teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım” dedi.