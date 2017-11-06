HABER:Aysun Beykoz
Yamaner Kuyumculuk yönetim kurulu başkanı Çağlar Yamaner, yaptığı
açıklamada “Yamaner Kuyumculuk olarak İzzet Baysal Cadde’sinde geçen
hafta açtığımız yeni mağazamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Resmi
açılışımız öncesinde bu güzel etkinlikle Bolulu hemşerilerimize bir sürpriz
yapalım istedik.” Dedi.
ROBERTO BRAVO’NUN SONBAHAR RÜZGARLARI, YAMANER
CADDE MAĞAZASINDA SIRADIŞI & İLHAM VEREN
MÜCEVHERLER İÇİN ESİYOR
Mücevher ve kuyum sektörünün, özgün çizgisi ile sivrilen markası
Roberto Bravo; 2016 yılı içinde yurt genelinde kuyumcularla olan iş
birliğini artırma kararı aldı. Bünyesinde bulunan çok farklı sıra dışı
parçaları tüketicileri ile buluşturmak isteyen, bu kapsamda “Sıradışı
Mücevher Günleri” etkinliğini düzenleyen Roberto Bravo; mesajlarını, son
koleksiyonlarını ve sıra dışı altın, pırlanta mücevherlerini müşterileri ile
buluşturacak.
Yamaner Kuyumculuk Cadde mağazasında 12 Kasım tarihine kadar devam
edilecek olan etkinlikte birbirinden farklı altın, elmas ve pırlanta tasarımlar
farklı görünmek isteyen bayanların beğenisine sunulacak. Bolu’da 2. defa
“Sıra dışı Mücevher Günleri” ni düzenlediklerini ve ilkinde gördükleri
ilgiden son derece memnun olduklarını ifade eden Çağlar Yamaner
“Roberto Bravo’nun altın ve pırlanta grubuyla çalışıyoruz. Dolayısıyla da
hiç kimsenin görmediği farklı ürünleri müşterilerimizin beğenisine
sunuyoruz. Sıra dışı mücevher günlerinde ise normal zamanda
bulunduramadığımız özel tasarımlı mücevherleri ve koleksiyonların
tamamını sergileme şansımız oluyor. Bu etkinlikte Roberto Bravo’ nun
yanı sıra mücevher sektörüne yeni bir soluk getiren “Mazal İstanbul” da
tasarım ekibi ve son koleksiyonu bizimle birlikte olacaklar.“ dedi.
“ALTININ YATIRIM ARACI OLMA DÜŞÜNCESİ KIRILDI”
Günümüzde altın ve mücevherin başka bir anlam kazanmaya başladığına
değinen Roberto Bravo pazarlama ve marka müdürü Selin Nizam”Altının
artık sadece yatırım amacı olması fikrini kırmaktayız. Nesilden nesile
aktarılabilecek tasarımlar sunmaktayız. İnsanlar artık kullanmadıkları
takılarını değiştirip hiç kimsede olmayan ürünleri tercih ediyor. Bu
kapsamda sıra dışı mücevher günleri aracılığı ile Bolu’da misafirlerimizi
karşılıyor; klasiğin ve alışılmışın dışında pırlanta ve ürün gruplarımızı
bayanların beğenisine sunuyoruz. ” ifadelerini kullandı.
ELMAS VE PIRLANTANIN MÜKEMMEL BİRLİKTELİĞi
Model ve koleksiyonlarında geçmişi ve günümüz modasını başarılı bir
şekilde işleyen Mazal İstanbul, yeni koleksiyonlarında elmas ve pırlantayı
birlikte işleyerek, geçmişin izlerini günümüze modern çizgiler ile taşıyor.
Marka, bu tercihi ile tasarladıkları ürünleri genç nesillere de sevdirmeyi
amaçlıyor. “Mazal İstanbul” kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arda
Manas Topaloğlu elmas kategorisinde yarattıkları bu sıra dışı çizgiyi ve bu
alanda yaptıkları yenilikleri şu sözler ile dile getiriyor. ‘’Pırlanta ve
elmasın birlikte kullanılmasının asıl amacı, tasarladığımız ürünlerin genç
nesillerin de talep ediyor olmasını arzu etmemiz. Müşterilerimiz aldıkları
ürünün tasarım olarak özel olmasının yanında kullanışlı ve ekonomik
olmasını tercih etmektedir. Dolayısı ile onların bu taleplerine de karşılık
olarak modern çizgide ürün yorumlarımıza ve üretimlerimizi devam
edeceğiz. “
ÜNLÜ DESIGNER, GEORGE SUGAR BOLU’DA
8-12 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu sıra dışı etkinliğin hem
müşterileri ile aralarında hem de müşteri ile ürün arasında farklı bir
iletişim köprüsü oluşturduğunu söyleyen Yamaner, bu özel etkinlikte ünlü
designer George Sugar’ın da bulunacağını ve misafirlerine hayallerindeki
takının gerçeğe dönüştürebilmenin heyecanını yaşatacaklarını söyledi.
EN ŞANSLI KİM?
Yüksek kaliteyi ve özel tasarımları son tüketicinin çok uygun şartlarda
elde edebileceğini ve etkinliğe herkesin davetli olduğunu dile getiren
Yamaner, sözlerini mağazayı ziyaret edecek ve çekilişle belirlenecek bir
misafirlerine Roberto Bravo’nun özel pırlanta kolyesinin hediye
edileceğini söyleyerek bitirdi.
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