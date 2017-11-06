HABER:Aysun Beykoz

Yamaner Kuyumculuk yönetim kurulu başkanı Çağlar Yamaner, yaptığı

açıklamada “Yamaner Kuyumculuk olarak İzzet Baysal Cadde’sinde geçen

hafta açtığımız yeni mağazamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Resmi

açılışımız öncesinde bu güzel etkinlikle Bolulu hemşerilerimize bir sürpriz

yapalım istedik.” Dedi.

ROBERTO BRAVO’NUN SONBAHAR RÜZGARLARI, YAMANER

CADDE MAĞAZASINDA SIRADIŞI & İLHAM VEREN

MÜCEVHERLER İÇİN ESİYOR

Mücevher ve kuyum sektörünün, özgün çizgisi ile sivrilen markası

Roberto Bravo; 2016 yılı içinde yurt genelinde kuyumcularla olan iş

birliğini artırma kararı aldı. Bünyesinde bulunan çok farklı sıra dışı

parçaları tüketicileri ile buluşturmak isteyen, bu kapsamda “Sıradışı

Mücevher Günleri” etkinliğini düzenleyen Roberto Bravo; mesajlarını, son

koleksiyonlarını ve sıra dışı altın, pırlanta mücevherlerini müşterileri ile

buluşturacak.

Yamaner Kuyumculuk Cadde mağazasında 12 Kasım tarihine kadar devam

edilecek olan etkinlikte birbirinden farklı altın, elmas ve pırlanta tasarımlar

farklı görünmek isteyen bayanların beğenisine sunulacak. Bolu’da 2. defa

“Sıra dışı Mücevher Günleri” ni düzenlediklerini ve ilkinde gördükleri

ilgiden son derece memnun olduklarını ifade eden Çağlar Yamaner

“Roberto Bravo’nun altın ve pırlanta grubuyla çalışıyoruz. Dolayısıyla da

hiç kimsenin görmediği farklı ürünleri müşterilerimizin beğenisine

sunuyoruz. Sıra dışı mücevher günlerinde ise normal zamanda

bulunduramadığımız özel tasarımlı mücevherleri ve koleksiyonların

tamamını sergileme şansımız oluyor. Bu etkinlikte Roberto Bravo’ nun

yanı sıra mücevher sektörüne yeni bir soluk getiren “Mazal İstanbul” da

tasarım ekibi ve son koleksiyonu bizimle birlikte olacaklar.“ dedi.

“ALTININ YATIRIM ARACI OLMA DÜŞÜNCESİ KIRILDI”

Günümüzde altın ve mücevherin başka bir anlam kazanmaya başladığına

değinen Roberto Bravo pazarlama ve marka müdürü Selin Nizam”Altının

artık sadece yatırım amacı olması fikrini kırmaktayız. Nesilden nesile

aktarılabilecek tasarımlar sunmaktayız. İnsanlar artık kullanmadıkları

takılarını değiştirip hiç kimsede olmayan ürünleri tercih ediyor. Bu

kapsamda sıra dışı mücevher günleri aracılığı ile Bolu’da misafirlerimizi

karşılıyor; klasiğin ve alışılmışın dışında pırlanta ve ürün gruplarımızı

bayanların beğenisine sunuyoruz. ” ifadelerini kullandı.

ELMAS VE PIRLANTANIN MÜKEMMEL BİRLİKTELİĞi

Model ve koleksiyonlarında geçmişi ve günümüz modasını başarılı bir

şekilde işleyen Mazal İstanbul, yeni koleksiyonlarında elmas ve pırlantayı

birlikte işleyerek, geçmişin izlerini günümüze modern çizgiler ile taşıyor.

Marka, bu tercihi ile tasarladıkları ürünleri genç nesillere de sevdirmeyi

amaçlıyor. “Mazal İstanbul” kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arda

Manas Topaloğlu elmas kategorisinde yarattıkları bu sıra dışı çizgiyi ve bu

alanda yaptıkları yenilikleri şu sözler ile dile getiriyor. ‘’Pırlanta ve

elmasın birlikte kullanılmasının asıl amacı, tasarladığımız ürünlerin genç

nesillerin de talep ediyor olmasını arzu etmemiz. Müşterilerimiz aldıkları

ürünün tasarım olarak özel olmasının yanında kullanışlı ve ekonomik

olmasını tercih etmektedir. Dolayısı ile onların bu taleplerine de karşılık

olarak modern çizgide ürün yorumlarımıza ve üretimlerimizi devam

edeceğiz. “

ÜNLÜ DESIGNER, GEORGE SUGAR BOLU’DA

8-12 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu sıra dışı etkinliğin hem

müşterileri ile aralarında hem de müşteri ile ürün arasında farklı bir

iletişim köprüsü oluşturduğunu söyleyen Yamaner, bu özel etkinlikte ünlü

designer George Sugar’ın da bulunacağını ve misafirlerine hayallerindeki

takının gerçeğe dönüştürebilmenin heyecanını yaşatacaklarını söyledi.

EN ŞANSLI KİM?

Yüksek kaliteyi ve özel tasarımları son tüketicinin çok uygun şartlarda

elde edebileceğini ve etkinliğe herkesin davetli olduğunu dile getiren

Yamaner, sözlerini mağazayı ziyaret edecek ve çekilişle belirlenecek bir

misafirlerine Roberto Bravo’nun özel pırlanta kolyesinin hediye

edileceğini söyleyerek bitirdi.