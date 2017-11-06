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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Yamaner Kuyumculuk yeni mağazası ile İzzet Baysal Caddesi’nde

    Kuyumculuk sektörünün Bolu’daki öncü isimlerinden “Yamaner Kuyumculuk” yeni mağazasını İzzet Baysal Cadde’sinde hizmete açtı.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:23
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    Yamaner Kuyumculuk yeni mağazası ile İzzet Baysal Caddesi’nde
    HABER:Aysun Beykoz
    Yamaner Kuyumculuk yönetim kurulu başkanı Çağlar Yamaner, yaptığı
    açıklamada “Yamaner Kuyumculuk olarak İzzet Baysal Cadde’sinde geçen
    hafta açtığımız yeni mağazamızın mutluluğunu yaşıyoruz. Resmi
    açılışımız öncesinde bu güzel etkinlikle Bolulu hemşerilerimize bir sürpriz
    yapalım istedik.” Dedi.
    ROBERTO BRAVO’NUN SONBAHAR RÜZGARLARI, YAMANER
    CADDE MAĞAZASINDA SIRADIŞI & İLHAM VEREN
    MÜCEVHERLER İÇİN ESİYOR
    Mücevher ve kuyum sektörünün, özgün çizgisi ile sivrilen markası
    Roberto Bravo; 2016 yılı içinde yurt genelinde kuyumcularla olan iş
    birliğini artırma kararı aldı. Bünyesinde bulunan çok farklı sıra dışı
    parçaları tüketicileri ile buluşturmak isteyen, bu kapsamda “Sıradışı
    Mücevher Günleri” etkinliğini düzenleyen Roberto Bravo; mesajlarını, son
    koleksiyonlarını ve sıra dışı altın, pırlanta mücevherlerini müşterileri ile
    buluşturacak.
    Yamaner Kuyumculuk Cadde mağazasında 12 Kasım tarihine kadar devam
    edilecek olan etkinlikte birbirinden farklı altın, elmas ve pırlanta tasarımlar
    farklı görünmek isteyen bayanların beğenisine sunulacak. Bolu’da 2. defa
    “Sıra dışı Mücevher Günleri” ni düzenlediklerini ve ilkinde gördükleri
    ilgiden son derece memnun olduklarını ifade eden Çağlar Yamaner
    “Roberto Bravo’nun altın ve pırlanta grubuyla çalışıyoruz. Dolayısıyla da
    hiç kimsenin görmediği farklı ürünleri müşterilerimizin beğenisine
    sunuyoruz. Sıra dışı mücevher günlerinde ise normal zamanda
    bulunduramadığımız özel tasarımlı mücevherleri ve koleksiyonların
    tamamını sergileme şansımız oluyor. Bu etkinlikte Roberto Bravo’ nun
    yanı sıra mücevher sektörüne yeni bir soluk getiren “Mazal İstanbul” da
    tasarım ekibi ve son koleksiyonu bizimle birlikte olacaklar.“ dedi.
    “ALTININ YATIRIM ARACI OLMA DÜŞÜNCESİ KIRILDI”
    Günümüzde altın ve mücevherin başka bir anlam kazanmaya başladığına
    değinen Roberto Bravo pazarlama ve marka müdürü Selin Nizam”Altının
    artık sadece yatırım amacı olması fikrini kırmaktayız. Nesilden nesile
    aktarılabilecek tasarımlar sunmaktayız. İnsanlar artık kullanmadıkları
    takılarını değiştirip hiç kimsede olmayan ürünleri tercih ediyor. Bu
    kapsamda sıra dışı mücevher günleri aracılığı ile Bolu’da misafirlerimizi
    karşılıyor; klasiğin ve alışılmışın dışında pırlanta ve ürün gruplarımızı
    bayanların beğenisine sunuyoruz. ” ifadelerini kullandı.
    ELMAS VE PIRLANTANIN MÜKEMMEL BİRLİKTELİĞi
    Model ve koleksiyonlarında geçmişi ve günümüz modasını başarılı bir
    şekilde işleyen Mazal İstanbul, yeni koleksiyonlarında elmas ve pırlantayı
    birlikte işleyerek, geçmişin izlerini günümüze modern çizgiler ile taşıyor.
    Marka, bu tercihi ile tasarladıkları ürünleri genç nesillere de sevdirmeyi
    amaçlıyor. “Mazal İstanbul” kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Arda
    Manas Topaloğlu elmas kategorisinde yarattıkları bu sıra dışı çizgiyi ve bu
    alanda yaptıkları yenilikleri şu sözler ile dile getiriyor. ‘’Pırlanta ve
    elmasın birlikte kullanılmasının asıl amacı, tasarladığımız ürünlerin genç
    nesillerin de talep ediyor olmasını arzu etmemiz. Müşterilerimiz aldıkları
    ürünün tasarım olarak özel olmasının yanında kullanışlı ve ekonomik
    olmasını tercih etmektedir. Dolayısı ile onların bu taleplerine de karşılık
    olarak modern çizgide ürün yorumlarımıza ve üretimlerimizi devam
    edeceğiz. “
    ÜNLÜ DESIGNER, GEORGE SUGAR BOLU’DA
    8-12 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu sıra dışı etkinliğin hem
    müşterileri ile aralarında hem de müşteri ile ürün arasında farklı bir
    iletişim köprüsü oluşturduğunu söyleyen Yamaner, bu özel etkinlikte ünlü
    designer George Sugar’ın da bulunacağını ve misafirlerine hayallerindeki
    takının gerçeğe dönüştürebilmenin heyecanını yaşatacaklarını söyledi.
    EN ŞANSLI KİM?
    Yüksek kaliteyi ve özel tasarımları son tüketicinin çok uygun şartlarda
    elde edebileceğini ve etkinliğe herkesin davetli olduğunu dile getiren
    Yamaner, sözlerini mağazayı ziyaret edecek ve çekilişle belirlenecek bir
    misafirlerine Roberto Bravo’nun özel pırlanta kolyesinin hediye
    edileceğini söyleyerek bitirdi.

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