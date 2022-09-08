Yamaner’den, 112 İstasyonuna tam destek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Valiliği koordinesinde, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve iş insanları Deniz Yamener ve Fatih Yamaner’in katkılarıyla yapılacak 112 İstasyonu ile, Bolu’da acil sağlık hizmetlerinin daha da üst seviyeye çıkarılmasını ve geniş bir yerleşim ağına hizmet ederek acil durumlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlaması bekleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 24 saat esasıyla 8 istasyon ile kesintisiz bir şekilde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri Fatih-Deniz Yamaner çiftinin komple bina yapımı desteğiyle içerisinde 2 istasyon barındıracak olan Bolu 8 no’lu Yamaner 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile acil hizmet ağımız toplamda İl Merkezinde 10, ilimiz genelinde 26 istasyona çıkarılarak hizmet verecek.

FATİH YAMANER: “İZZET BAYSAL’IN İZİNDEN GİTME GAYRETİNDEYİZ”

Fatih Yamaner “Ben ve eşim Bolu’da doğduk, büyüdük. Hayat felsefemizde de insanlara, ilimize fayda sağlayacak işler yapmak var. İlimizin en büyük hayırseveri İzzet Baysal’ın izinden gitme gayretindeyiz. İnşallah sizinle birlikte daha nice güzel işlere imza atarız. Devletimizin yatırımları yanında ufak bir katkı sunmak istedik. Bizleri onurlandırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

YAMANER 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU HİZMETE AÇILACAK

Konuşmaların ardından yaptırılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binasının protokolü taraflarca imzalandı. Yamaner 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ismi ile hizmete açılacak olan binanın kısa sürede tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor.