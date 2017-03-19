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19 Mart 2017 Pazar
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    • Yamaner’in Karma Sergisi açıldı

    Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde Ayşe Yamaner’in Karma Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

    19 Mart 2017 Pazar 11:40
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    Yamaner’in Karma Sergisi açıldı

     

    Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde Bolu Halk Eğitim Merkezi kursiyeri Ayşe Yamaner’in … sergisi açılışı Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, çok sayıda kursiyer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ayşe Yamaner, “Bu çalışmalara ilk adımı atmamda katkıdan bulunan İzzet Baysal Halk Eğimi Merkezi’ne, çalışmalarımı bu seviyeye taşımamda bana katkı sağlayan tüm öğretmenlerime ve değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Atatürk’ün dediği gibi, ‘Ulusların refah seviyesine ulaşmasındaki en önemli kapı çağdaşlaşmaktan geçmektedir.’ Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk komutasında binlerce Türk askerinin mücadelesi ile kazanılan ve batıda işgal birliklerinin tamamının temizlenmesini sağlayan savaşlardan biri olan Çanakkale Zaferi’nin 102. Yılında şehitlerimizi anıyoruz. ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı’ diyor ve bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayşe Yamaner’in el emeği ile hazırladığı eserler açılışa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Ziyaretçilerle tek tek ilgilenen Yamaner, eserleri hakkında bilgiler verdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Ressam, Mehmet, Yücetürk

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