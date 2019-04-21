Yanan evden Iraklılar çıktı

HABER:Birol Ertunç

Borazanlar Mahallesi Aşıklar Sokak üzerinde meydana gelen ev yangınına kısa sürede müdahale eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın bitişik binalara sirayet etmeden söndürdü. Yabancı uyruklu beş kişinin yaşadığı tespit edilen tek katlı müstakil ev yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybı yaşanmamasını sağladı. Olay yerine gelerek bilgi alan Başkan Yardımcısı Mansur Şen evde kiracı olarak oturan yabancı uyruklu (Iraklı) vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış sebebini belirlemeye çalışan itfaiye ekibi içi ve çatı kısmı tamamen yanan evin metruk kesimlerini tehlike arz etmemesi için korunaklı hale getirdi.