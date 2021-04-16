Yanan orman yeniden yeşerecek

Haber: N. Halid Altundal

Dörtdivan İlçesi Ortaköy köy mevkiinde 2020 yılında meydana gelen orman yangınında zarar gören ormanlık alanda saha çalışmalarında sona gelindi. Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner ve İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut sahadaki çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulundu. Zorlu kış şartları altında yapılan çalışmalarda zarar gören ağaçların sahadan çıkarılma işleminde sona yaklaşıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca yaklaşık 4,0 hektar alanda toprak işlemesi tamamlandığı, yangından zarar gören alanın 32,5 hektar alanda yapay gençleştirme, kalan 100 hektar alanda ise ağaçlandırma yapılarak yanan alanın tamamının ağaçlandırılacağı ifade edildi.