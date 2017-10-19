Haber: Semih BAYKAL

Olay, ilimiz Göynük ilçesi Yenice Mahallesi Sarayönü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahdet Yağan’a ait 3 katlı ahşap bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenlerden yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın yüzünden kullanılamayan hale gelen evde, dışarı çıkamayan 60 yaşındaki Fatma Yağan’ın cesedine ulaşıldı. Yağan’ın cansız bedeni, Göynük Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.