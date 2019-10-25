Yandı bitti kül oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Araçta yangın olayı sabah saat 09.54’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüs içerisi Mimarlık Fakültesi önünde meydana geldi. Bahar Akbaba Küçük’e ait olan ve sürücülüğünü üniversite öğrencisi Barış Küçük’ün yaptığı 41 AV 365 plakalı özel son model lüks araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede aracın her tarafına yayılırken, araç içerisinde patlamalar meydana geldi. Bolu İtfaiye ekipleri olay yerine gelinceye kadar özel araç cayır cayır yanarak kül oldu ve geriye aracın sadece iskeleti kaldı. Araç yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Lüks araç alevler içerisinde kalırken, olayı gören üniversite öğrencileri de büyük panik yaşadı.