Yandı kül oldu

Haber: Aysun Beykoz

Mudurnu İlçemiz Pelitözü Köyü Gedikler Mahallesi Yaylasında bulunan Remzi Özdemir isimli vatandaşa ait yayla evi yanarak kullanılmaz hale geldi. İki katlı olan evin üst katında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yaylaya ulaştığında ev tamamen alevlere teslim olmuştu. Hemen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramasını engelledi. Yangın sonrası tamamen yıkılarak kullanılmaz hale gelen yayla evinden hiçbir eşyasını kurtaramayan Özdemir ailesi yangın sonrası üzüntüye boğuldu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:51