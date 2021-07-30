Yangın alarmı

Haber: Okay Özcan

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in talimatıyla, polisler ve jandarma alarma geçti. Verilen talimatta şehrin hiçbir yerinde ateş yakılması kesinlikle yasaklandı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Yunus, Trafik, TEM ve KOM Şube görevlileri şehir merkezinde devriye gezerek, ateş yakan kişileri tespit edip, haklarında gerekli işlemler yapılacak.

Ayrıca Vali Ümit’in yine verdiği talimat doğrultusunda ağaç altlarında, ağaçlık alanlarda bulunan vatandaşların kesinlikle GBT sorgularının yapılmasını ve bölgelerden uzaklaştırılması istendi. Yine şehir merkezinde bidon ve pet şişelerle benzin ve mazot taşıyan kişilere yönelik titiz çalışma yapılması istendi. Bu talimat üzerine emniyetin tüm birimleri teyakkuza geçti.

Öte yandan aynı talimat Bolu İl Jandarma Alay Komutanlığına da geçildi. Jandarma, özellikle mesire alanları ve piknik alanlarında ateş yakılmasının kesinlikle yasaklandığı, talimatlara uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması istendi.