Yangın algılama sistemi kurulacak

1.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ (12 KASIM, KARAÇAYIR, 80YIL, DOĞANCI, PAZARKÖY, BEŞKAVAKLAR ASM ) YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1Basamak Sağlık Tesisleri (12 Kasım, Karaçayır, 80Yıl, Doğancı, Pazarköy, Beşkavaklar ASM ) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: