Yangın algılama sistemi kurulacak

|İKN
|:
|2022/836229
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742150340 - 3742151252
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|1Basamak Sağlık Tesisleri (12 Kasım, Karaçayır, 80Yıl, Doğancı, Pazarköy, Beşkavaklar ASM ) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|1. Kısım (6 Adet) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|1. Basamak Sağlık Tesisleri (12 Kasım Kalıcı Konutlar , Karaçayır, 80.Yıl, Doğancı Şht. Veli Bektaş, Mengen Pazarköy , Şehit Yzb. Burak Bilen Beşkavaklar ASM ) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde