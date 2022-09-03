Yangın algılama sistemi kurulacak

1.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ (12 KASIM, KARAÇAYIR, 80YIL, DOĞANCI, PAZARKÖY, BEŞKAVAKLAR ASM ) YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1Basamak Sağlık Tesisleri (12 Kasım, Karaçayır, 80Yıl, Doğancı, Pazarköy, Beşkavaklar ASM ) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yangın algılama sistemi kurulacak
İKN : 2022/836229

1-İdarenin
a) Adı : SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742150340 - 3742151252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 1Basamak Sağlık Tesisleri (12 Kasım, Karaçayır, 80Yıl, Doğancı, Pazarköy, Beşkavaklar ASM ) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım (6 Adet) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Basamak Sağlık Tesisleri (12 Kasım Kalıcı Konutlar , Karaçayır, 80.Yıl, Doğancı Şht. Veli Bektaş, Mengen Pazarköy , Şehit Yzb. Burak Bilen Beşkavaklar ASM ) Yangın Algılama Sistemleri Yapım İşi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

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