Yangın bölgesinde öğle yemeği

Osmaniye ilçesine bağlı Karatepe sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede bulunmak için Mudurnu’dan bölgeye takviye ekip olarak giden Orman İşletme Müdürlüğü personeli öğle yemeklerini yangın bölgesinde yediler.

Yangın bölgesinde öğle yemeği

Haber: Okay Özcan

Ülkemizin bir çok yerinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek için ilimiz Mudurnu ve Gerede ilçelerinden  Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan ekipler yangın bölgelerine sevk edilmişti.

Mudurnu Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan kahraman personel canla başla orman yangınlarıyla mücadele ederken, karınlarını doyurmak için yanlarında getirdikleri erzaklarla öğle yemeklerini duman ve yangın altında kalan bölgelerde yiyerek, görevlerinin başından bir an bile olsun ayrılmadılar. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yorgun ve bitkin oldukları da yüzlerinden apaçık belli oluyordu.

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