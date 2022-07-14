Yangın bölgesine arazöz gönderildi

Haber: Uğur Balaban

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orman yangınları etkisini sürdürüyor. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü karayolu trafiğe kapatılırken, Hayıtbükü ve Kabaklarlı gibi bölgelerdeki vatandaşlar da tahliye edildi. Yangında ilk kez gece görüşlü yangın söndürme helikopteri kullanıldı. Alevlere 17 helikopter ile 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor. Amansız mücadelenin devam ettiği orman yangınında 19 kişi hafif yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 kişinin tedavisi halen sürdüğünü 9 kişinin de taburcu edildiğini aktardı.

BOLU’DAN EKİPLER YANGIN BÖLGESİNDE

Bolu AFAD kontrolü altında, Bolu ve Düzce Orman Bölge Müdürlüğü’nden 5 arazöz ile 10 orman personeli takviye amacıyla Datça’ya gönderildi. Öte yandan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, AFAD’ın talep etmesi halinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak hazır olduklarını, gıda ve su ihtiyaç konusunda da talebi karşılamak için beklediklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 11:22