Yangın bölgesine Bolu’dan takviye

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınları bu yıl da çeşitli bölgelerde kendini göstermeye başladı. İçişleri Bakanlığı, Muğla’nın ormanlık alanlarında çıkan yangınlarda sabotaj konusu hakkında titiz bir çalışma başlatırken, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yangın bölgesine takviye orman ekipleri sevk etmeye başladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın bölgesine 2 tim gönderildi. 1 adet ilk müdahale aracı, 6 adet arazöz yangın bölgesinde görev yapmak üzere yaklaşık 20 kahraman yola çıktı.

İTFAİYE DE TETİKTE

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, konunu AFAD kontrolünde olduğunu belirterek; “Konuyu yakından takip ediyoruz. Talep geldiği an biz Bolu Belediye İtfaiye Müdürlüğü olarak tetikte hazır bekliyoruz. Şu anda 2 ekip hazır durumda. AFAD’ın talebi doğrultusunda hemen yola çıkmaya hazırız. Kendileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Yangın bölgesinde mahsur kalan ve yine bölgede görev yapan orman ve itfaiye ekiplerine su ile gıda yardımı yapmak içinde gerekli tedbirleri aldık. Çıkış yapın denildiği an hemen yola çıkmaya hazırız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 12:04