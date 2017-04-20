HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Kır Sokak’ta bulunan Aykut apartmanının 3. Katında buzdolabının elektrik kaçağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın çıkan evde kimse bulumazken dumanlar tüm apartmanı etkisi altına aldı. Sadettin Aykut isimli şahsın dairesinden çıkan dumanlar üst katta bulunan Nihat ve Elif Aykut’un evine çıktı. Evlerinin içinde duman olduğunu farkeden aile bebekleri olan Berat Aykut’la birlikte balkona çıktılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sadettin Aykut’a ait evde çıkan yangını söndürdükten sonra Elif ve Nihat Aykut’un yaşadığı daireye çıkarak aileyi kurtardı.