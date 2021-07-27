Yangın büyümeden söndürüldü

Haber: C. Kutay Aykan

İlçemiz Dörtdivan’da öğle saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü ot yangını çıktı. Olay Dörtdivan Merkeze Bağlı Sanayi Sitesi’nin arkasında bulunan tarlada meydana geldi. Dörtdivan İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olaya kısa sürede müdahale ederek büyümesini önledi. Yangınları önlemek adına Dörtdivan İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından, “Sıcak havalarda sigara izmariti vb. ateşli nesneleri bilinçsizce doğaya atıldığı taktirde büyük facialara yol açabilir. Vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması yaşanabilecek can mal kayıplarının önüne geçmiş olur” uyarısı yapıldı.