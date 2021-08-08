Yangın büyümeden söndürüldü

Haber: C. Kutay Aykan

İlçeye bağlı Deveciler köyünde İsmail Gürsoy'a ait samanlıkta elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın, kısa bir süre içerisinde büyüdü ve bitişikteki ahıra sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Bolu, Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Olayda samanlık, ahır ve traktör römorku yandı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 12:21