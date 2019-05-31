Yangın çıkan köyü ziyaret ettiler

Haber: Birol Ertunç

İlimiz merkez ilçesine bağlı Kuzörendağlıköyünde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde çıkan yangında Mahmut Yağlı isimli vatandaşa ait ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. 2 katlı eve de sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ahırda bulunan 20 küçükbaş ve büyükbaş hayvanı köylülerin yardımı ile dışarı çıkararak büyük bir faciayı önledi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Yangının ardından Bolu İl Genel Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili Üyeleri Erhan Beykoz ve Bedri Pehlivan köye giderek yangının çıktığı yeri inceledi. Yangında ahır ve samanlığı tamamen kullanılamaz hale gelen Mahmut Yağlı ile de görüşen Beykoz ve Pehlivan, İl Genel Meclisi üyeleri olarak köy halkının her daim yanında olduklarını ve üzerlerine düşen bir şey olması halinde desteğe hazır olduklarını belirttiler.

Beykoz ve Pehlivan ayrıca, çıkan yangında hayvanların zarar görmemesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşların zarara uğradığı bu tür durumlarda kamu kurumlarının gereken desteği sağlayarak mağduriyeti gidermeleri gerektiğinin altını çizdiler.