Haber: Gönül Olutürk

Olay dün akşamüzeri Bahçelievler Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2’inci katında yaşayan yabancı uyruklu şahısların evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle evden çıkan dumanların apartmana yayılması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olayın yaşandığı sıralarda aynı apartmanda bulunan 2 çocuk, apartmanı saran dumanlardan yangın merdivenine çıkarak kurtuldu. Korku dolu anlar yaşayan çocuklar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle apartmandan aşağı indirildi. Yangından etkilenen 2’si çocuk 3 kişi olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.