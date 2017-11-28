Haber: Gönül OLUTÜRK

Okul bahçesinde düzenlenen eğitimde, öğrencilere yangın ve yangın türleri hakkında bilgi verildi. Teorik eğitimin ardından yakılan ateş, öğrenciler tarafından söndürüldü. Mengen Belediyesi İtfaiye Amiri Kenan Büyükyılmaz, burada yaptığı açıklamada, insanların yaşamları boyunca her an doğal afetlere maruz kalabileceğini belirterek, "Ülkemizde de son yıllarda yaşanan depremler ve sıcak bölgelerde çıkan yangınlardan dolayı çok sayıda vatandaş yaşamını yitirdi. İnsanlar maddi ve manevi anlamda zarar gördü." dedi.

Öğrencilerin afetler konusunda bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğuna değinen Büyükyılmaz, "Bu amaçla okullarımızda öğrencilerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu tatbikatta da öğrencilerimize yangın anında paniğe kapılmadan nasıl hareket etmeleri konusunda temel bilgiler verildi. Bazı uygulamalar gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz çok değişik ve güzel sorular sorularak konuya duydukları ilgiyi de gösterdiler. Benzer tatbikatlar önümüzdeki günlerde diğer okullarımızda da yapılacak." diye konuştu.