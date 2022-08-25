Yangın esnasında patlamalar meydana geldi

Haber: Uğur Balaban

D-100 Karayolu Kazanlar köyü yakınında meydana gelen kazada LPG yüklü tankerin bariyerlere çarpması sonu çıkan yangın sonucu tanker hurdaya dönerken, kullanılamaz hale geldi. 112 komuta merkezine gelen ihbar sonucu meydana gelen LPG tankeri yangınına Gerede Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Kazadan sonra tanker şoförü kendi imkânları ile araçtan çıkarken, yangın esnasında tankerde patlamalar meydana geldi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangından sonra kapalı kalan karayolu daha sonra ulaşıma açıldı. Tanker şoförü olayı yara almadan atlatırken, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.