Yangın feryadı

Haber: C. Kutay AYKAN

Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Kuzörendağlı Köyü’nde meydana geldi. Mahmut Yağlı’ya ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunların hızla yanmasıyla beraber alevler odunluğun yanında bulunan 2 ahır ve Yağlı’nın ailesiyle birlikte yaşadığı eve sıçradı. Alevleri gören aile hızla evden çıkarak komşularından yardım istedi. Köyde yaşayan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Köye gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangında, odunluk, 2 ahır ve ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 09:48