Yangın gözetleme kulesi tadilat, tamirat – bakım onarım yaptırılacak

ÇANDAK YANGIN GÖZETLEME KULESİ TADİLAT, TAMİRAT – BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇANKIRI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ÇANKIRI –YAPRAKLI ÇANDAK Yangın Gözetleme Kulesi Tadilat, Tamirat – Bakım Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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