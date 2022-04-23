Yangın gözetleme kulesi tadilat, tamirat – bakım onarım yaptırılacak

ÇANDAK YANGIN GÖZETLEME KULESİ TADİLAT, TAMİRAT – BAKIM ONARIM YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇANKIRI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ÇANKIRI –YAPRAKLI ÇANDAK Yangın Gözetleme Kulesi Tadilat, Tamirat – Bakım Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.