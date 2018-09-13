Haber: Esra ÖZTÜRK
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile Mudurnu ve Göynük Orman İşletme Şefliklerine bağlı ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bölgede gece yarısı başlayan yağmur yağışının çalışmalı engellerken, yangının sönmesi için bir avantaj olduğu belirtildi.
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