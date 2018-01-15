Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz günlerde Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesine bağlı Karacasu mandıra Mahallesinde İsmail Demir’e ait iki katlı ahşap evde sebebi henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangında can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin’de olay yerine giderek mağdur olan aile ile görüşüp durumları hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, ailenin mağduriyetinin giderilmesi ve sorunlarının çözülmesine yardımcı olacaklarını belirtti.