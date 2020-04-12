Yangın mahallini yerinde inceledi

Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Gerede ilçesi Bünüş Köyünde meydana gelen yangın sonrasında Belediye Başkanı Mustafa Allar mağdur aileyi ziyaret ederek bilgi aldı. Evleri tamamen yanan aileye, Muhtar Durmuş Cıbır ve vatandaşlar tarafından okul lojmanı düzenlenerek geçici olarak tahsis edildi. Belediye Başkanı Allar da aileye acil ihtiyaç olan çamaşır makinesi ve buzdolabı yardımında bulundu.

“İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Allar, “Kaymakamlığımızın yardımlarının yanı sıra bizde Belediye olarak ve Hayırsever vatandaşımızın aracılığı ile aileye desteklerde bulunduk. Devletimizin kudretli eli ve halkımızın yardım duygusu yeni bir ev yapacak güçtedir. Bizi biz yapan ise bu yardımlaşma duygusudur. Bizler iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanındayız. Ailemize ve köyümüze geçmiş olsun” dedi.

Köy sakinleri Belediye Başkanı Mustafa Allar’a kendilerine sağladığı destekten ve ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ileterek teşekkür ettiler.