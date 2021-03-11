Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Hastanemiz Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesine Z Tipi Yangın Merdiveni Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Yangın merdiveni inşa edilecek
HASTANEMİZ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK ÜNİTESİNE Z TİPİ YANGIN MERDİVENİ YAPILMASI DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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