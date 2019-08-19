Yangın motor kısmından çıkmış

Haber: Erdal Tanrıverdi

4 gün önce Çorum'dan İstanbul'a giden Sabri Çolak yönetimindeki 34 FA 7999 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde, TEM'in Cankurtaran mevkiinde seyir halindeyken yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden sürücü Çolak, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcu hızla araçtan indirildi. Daha sonra otobüs alev alev yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ankara ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Otobüsün tamamen kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından rapor hazırlandı. Raporda, yangının motor kısmından bilinmeyen bir nedenle çıktığı, alevlerin plastik aksesuarlara sıçrayarak büyüdüğü belirtildi.