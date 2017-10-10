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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı bağlı Gücükler köyünde Kemal Başarır'ın evinin avlusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Kemal Başarır ve Selahattin Dağ'a ait ahşap evlerle evlerin bitişiğinde bulunan samanlık, ahır, odunluk ve kümese sıçradı. Köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik görevlileri yangını fark ederek itfaiyeye ve köy sakinlerine haber verdi. Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa, Mengen ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Olay yerine gelen iş makinelerinin de yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının köyde bulunan diğer evlere sıçraması engellendi. Yangında can kaybı yaşanmadı.