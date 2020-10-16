Yangın samanlığı küle çevirdi

Haber: Aysun Beykoz

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Fikret Çetin'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın samanlığın hemen yanında bulunan garaja da sıçradı. Yangını fark eden Çetin'in ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Mudurnu ve Seben ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle samanlık ve samanlıkta bulunan otlar ile garaj, traktör ve tarım ekipmanları kullanılamaz hale geldi.