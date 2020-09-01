Yangın sınıra dayandı

Haber: N. Halid Altundal

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde iki gün önce ormanlık alanda çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin; uçak, helikopter, itfaiye arazözü, dozer ve çok sayıda ekibiyle hem karadan hem de havadan müdahale ettiği yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Saatlerce süren çabanın ardından yangının kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamıştı. Ancak tamamen söndürülmeye çalışılan yangın rüzgar etkisi ile birlikte yeniden büyümeye başladı. Seben sınırına kadar dayanan yangın ilçeden seyredilebilirken bölgedeki birçok köyün güvenlik amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Boşaltılan köylerin arasında Seben’e bağlı köylerin de olduğu öğrenildi.