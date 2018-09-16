Haber: BMA

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe sağlık teşkilatı binalarında çalışanlara yönelik Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri ile Afet ve Acil Durum Hizmetleri konusunda Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesinde tatbikat düzenlendi. “Sivil Savunma, Tahliye, Kurtarma, Acil Sağlık Hizmeti, Hastane Afet Planının Uygulanması” eğitimi ve tatbikatında sağlık çalışanlarına Göynük Belediyesi İtfaiye ekiplerince “Kurtarma ve Yangın Söndürme “ konularında eğitim verilirken yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.