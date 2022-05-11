Yangın tatbikatı yapıldı

Haber: Uğur Balaban

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İşletme Müdürü Yüksel Özcan, İşletme Müdür Yardımcısı Sercan Kızılel ve işletme şefleri ile yangın mevsimine hazırlık ve yeni göreve başlayan yangın işçilerinin oryantasyonunu tamamlamak amacıyla yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında yangın ihbarının geldiği andan arazözün yangın mahalline ulaşarak yangını söndürmesi, arazözlerde bulunması gereken ekipmanlar ve bu ekipmanların kullanımı, sırt çanlarında bulunan kişisel koruyucu donanım ekipmanlarının önemi ile kullanım şekilleri anlatıldı.

Daha sonra, hortumların serilmesi, toplanması, yangına müdahale ve köpük kullanımı konularını içeren uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.