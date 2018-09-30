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30 Eylül 2018 Pazar
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    • Yangın tatbikatı yaptılar

    BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenli olarak tatbik edilen afet ve acil durum uygulama tatbikatı gerçekleştirildi.

    30 Eylül 2018 Pazar 12:21
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    Yangın tatbikatı yaptılar

    Haber: Aysun Beykoz

    Hastanede oluşabilecek olağan dışı (yangın,deprem,kitlesel etkilenme gibi) bir durumda hareket tarzı, ilk müdahale, sorun çözme ve olayın etkilerini en az indirmede faydalı olabilecek Sivil Savunma, Acil ve Afet Durumu, Taşıma Teknikleri, KBRN, Yangın Söndürme, Temel Afet Bilinci ve YOTA eğitimleri hastane personeline iki ayrı grup halinde olmak üzere, 26 ve 27 Eylül 2018 tarihleri arasında verildi.

    Ardından Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi, UMKE, AFAD, Kızılay, 112 Ekibi ve hastane yönetiminin katılımı ile masa başı tatbikatı uygulandı. Masa başı tatbikatında bir araya gelen ekip, senaryoya dayalı teorikte kriz yönetimini planladılar.

    Teorikte yapılan kriz yönetimi, pratikte uygulanmaya geçildi. İl Sağlık Müdürlüğü Yönetiminde gerçekleştirilen tatbikata, eş zamanlı olarak UMKE, AFAD, İtfaiye, 112 Ekibi ve Hastane personelimizin katılımı ile AFET ve Acil Durum uygulama tatbikatı ve senaryosu gerçekleştirilmiş oldu.

    Tatbikat esnasında Hastane Afet Planı (HAP) Başkanlığı yapan Hastane Başhekimi Prof.Dr.Muhammet Güzel Kurtoğlu tatbikat sonunda bir teşekkür konuşması yaparak tatbikatı sonuçlandırdı. Kurtoğlu, “Allah kimseye böyle büyük facialar yaşatmasın ancak böyle büyük facialar yaşadığımız zamanda tedbirli olmamız gerektiğini düşünerek, teorik bilgilerimizi pratiğe dönüştürmek, gerçek afetlere hazırlıklı olmamıza yarayacaktır. İlimiz ve bölgemizin deprem kuşağında yer alması göz önünde bulundurularak olağan dışı durumlara karşı beceri kazanmak amacıyla bu gün burada toplanmış bulunmaktayız. Sivil Savunma Ekiplerimiz bugün gerçekleşen bu tatbikatın organizasyonunu yaptılar. Bizlerde burada bugün bilgilerimiz pratikte göstermiş olduk. Yangın durumunda, deprem sonrasında, hastaların nasıl kurtarılacağını, yaralılara nasıl müdahale edileceğin ve bu organizasyonu yaparken de hangi paydaşların anında haberdar edilmesi gerektiği konusunda en azından bir deneyim sahibi olduk. Bu vesileyle bugün burada emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, AFAD, UMKE, Kızılay ve 112 Ekibinde yer alan arkadaşlara, İtfaiye mensupları, Sivil Savunma arkadaşlarımıza, Güvenlik Ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. dedi.

    Tatbikat Kızılay’ın çorba ikramıyla son buldu.

    Anahtar Kelimeler: BAİBÜ, İzzet, Baysal, Eğitim, Araştırma

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