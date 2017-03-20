Haber: BMA

Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen sivil savunma ve yangın tatbikatları okul ve işyerlerinde yapılmaya devam ediyor. Tatbikat program kapsamında Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatı öncesi itfaiye ekipleri öğrencilere çıkan yangına müdahale ve yangın çeşitleri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verilirken eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatına geçildi.

İtfaiye erleri, içerisine odun talaşı ve mazot katılmış demir kabı yakarak öğrencilere yangını nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler, aldıkları eğitim ve bilgileri tatbikatta uygulamaya çalıştılar.

Okulda gerçekleştirilen tatbikat sonrası bir tekstil firmasında da çalışanlara eğitim verilerek tatbikat yapıldı. Yapılan tatbikatlar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanımız Mustafa Allar, “Okullarımızda ve işyerlerimizde belirli aralıklarda bu tür yangın tatbikatları düzenleyerek sivil savunma ve yangın çıktığında nasıl hareket edilmesi konusunda bilgiler veriyoruz. Öğrencilerimize, iş yerlerindeki çalışanlarımıza yangının nasıl söndürüleceği konusunu uygulamalı olarak gösteriyoruz ve bu tür çalışmalarımız ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.