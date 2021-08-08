Yangın vanaları, il genel meclisine takıldı

Haber: Yasin Bilgi

İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarında ilimiz genelinde köylerin birçoğunda yangın vanası bulunmadığı, olanlarında kullanma özelliğini yitirdiği gerekçesiyle önerge verildi. CHP İl Genel Meclisi üyeleri tarafından verilen önerge meclis üyelerinin oy çokluğu ile reddedildi. İlimizde ve ilçelerimizde son günlerde birçok yangın meydana geldi. Bu yangınların çoğu samanlıklara gelen kıvılcım ve herhangi bir yanıcı madde sebebiyle gerçekleşti. Bu yangınların meydana geldiği köylerimizde yangın vanaları olmadığı için vatandaşlarımız itfaiye gelene kadar yangını önlemek adına büyük bir mücadele verse de kovalar ile taşınan sularla yangının önüne geçilemediği görüldü. İtfaiye ekipleri ne kadar çabuk olay yerine gelse de, köylülerimiz ne kadar çok su taşısa da, yangın vanaların önemini meydana gelen yangınlarda erken müdahale için ne kadar çok önem arz ettiğini bir kez daha anlamış olduk. Dün Çaygökpınar Köyü Berk meydana gelen yangın felaketinde tüm köylüler su tankerleri ve kovalarla alevlere müdahale etti. Köyde yangın vanası bulunsaydı yangında 2 ev ve 3 ahır kül olur muydu? Sorusu akıllara takıldı. Bunun önüne geçmek adına CHP İl Genel Meclisi Üyeleri ilimiz genelinde köylerin birçoğunda yangın vanası bulunmadığı, olanlarında kullanma özelliğini yitirdiği gerekçesiyle önerge verdi. Verilen önerge AKP’li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Bolu’nun 18 köyünde yangın vanasının bulunmadığını olanlarında bazılarının arızalı olduğunu köylerin bir yangın anında Allah’a emanet olduğunu söyledi.

“YANGINLAR HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKIYOR”

CHP Kıbrıscık İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Karadoğan, günlerdir devam eden orman yangınları karşısında herkesin çok üzüldüğünü belirterek; “Memleketimizin en güzel noktaları, en güzel bölgelerinde meydana gelen yangınlar hepimizin yüreğini yakıyor. Geleceğimiz yanıyor. Bolu iline bağlı ilçelere bağlı köylerimizde yangın vanalarının biliyoruz ki eski oluşu, çalışmayışı ileri de doğacak canlıların yok oluşuna sebep olacak. Ormanların yok oluşu haliyle hepimizi üzüyor” diye konuştu.