Yangına duvarı kırıp müdahale ettiler

Haber: N. Halid Altundal

Yangın, saat 11 sularında Dörtdivan ilçesi Orman İşletme Şefliğine bağlı lojmanda meydana geldi. Lojmanın banyo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangını fark eden lojman sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa süre Dörtdivan İtfaiye Amirliği ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için duvarı kırdı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangının soğuk hava sebebiyle donan su hattının ateşle açılmak istenirken çıktığı iddia edildi. Yangın nedeniyle lojman içinde maddi hasar meydana geldi.