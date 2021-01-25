Yangına esnaflar müdahale etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Bolu Valiliği yanında, bir marketin önünde meydana geldi. Cengiz Doğan’ın kullandığı, 34 BZ 671 plakalı otomobili Askerlik şubesi önünde seyir halinde iken motor kısmından dumanlar gelmeye başladı. 100 metre ileride Valilik yanında bir marketin önünde duran Doğan aracından inip müdahale etti. Bu sırada çevrede bulunan esnaflarda yangın tüpleri ile yangına müdahale ederek bir faciayı önledi. Esnaflardan bazıları yangına müdahale ederken, bazı esnaflarda Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay mahalline gelmeden, esnafın müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Araç daha sonra çağırılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.