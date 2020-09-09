Yangına giderken kaza yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan ve bir türlü kontrol altına alınamayan yangına ilimiz Mudurnu ilçesi Orman işletme Müdürlüğü tarafından da bir destek birimi yollandı. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 14 A 14 plakalı arazöz aracı olay yerine intikal ettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp ters takla atarak devrildi. Murat Arıkan, Mümin Özcan, Sinan Çalın ve Osman Balcı’nın içinde bulunduğu araçta maddi hasar oluşurken, itfaiye ekiplerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.