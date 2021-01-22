Yangına karşı teorik ve pratik eğitim aldılar

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinde görev yapan personellere yönelik yanma ve yangın güvenliği konusunda eğitimler verildi. Teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde emniyet personeli yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yönetmeleri, yangından korunma tedbirleri hakkında bilgilendirildi.

Teorik eğitimin ardından pratik eğitime geçildi. Emniyet Müdürlüğü ve bağlı karakol bahçelerinde itfaiye kontrolünde yakılan ateşle katı ve sıvı yangınlarına müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Emniyet Müdürlüğü personelleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 13:54