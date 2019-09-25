Yangında ihmal var mı?

HABER:C.Kutay Aykan

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serpek mevkiinde bulunan Mengen Belediyesi çöp toplama merkezinde uygun depolama koşullarının oluşturulmaması sebebiyle gaz birikimi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın mahalline müdahale etti. Yangın alanının ormanlık alana bitişik olması ve Mengen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yetersiz gelmesi sonucu bölgeye Orman İşletmesine ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yaşanan yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış sebebinin ihmal sonucu mu, yoksa başka bir sebep ile mi olduğu araştırılacak. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak araştırma sonrası netleşeceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2019, 12:43