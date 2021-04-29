Yangında kolları ve yüzü yandı

Haber: Aysun Beykoz

Gerede ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında kollarında ve yüzünde yanıklar oluşan bir çalışan, sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi. Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021, 14:51