Yangında yandı, şimdi yeşeriyor

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Göynük ilçesinde 2018 yılında meydana gelen yangında zarar gören 150 hektarlık alan, fidan dikim ve teras çalışmasının ardından yeniden yeşermeye başladı. İlçeye bağlı İbrahimözüKöyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle zarar gören bölgenin yeniden ıslah edilmesi çalışmalarında sona gelindi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Göynük Orman İşletme Şefliği ve köy sakinlerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yanan alanlarda fidan dikim ve teraslama işlemi gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda dikilen fidanlar büyürken, teras alanlarında da yeşeren fidanlar görülmeye başlandı. Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, 2018'de yanan 150 hektar alanda yapılan çalışmaların sonucunda emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

İbrahimözü Köyü Muhtarı Ziyafettin Akyıldız ise yangın sonrası dikilen fidanların boyunun 1,5 metreye ulaştığını ifade ederek, "Köy halkı ile fidanların bakımlarını yapmaktayız. Koruma yapıyoruz. Orman teşkilatımıza teşekkür ederiz. Kısa sürede fidanlama yaparak yeniden doğanın yeşil hale gelmesini sağladılar" dedi.