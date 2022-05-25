Yangından korunma ve müdahale eğitimi verildi

Haber: S. Özge Yücel

Her yere zamanında gitmeye çalışan ve canla başla mücadele eden itfaiye ekipleri, çıkan yangınlarda vatandaşların ve memurların ön bilgisi olması adında eğitimlerine devam ediyor. Bolu Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, Esentepe Şehit Halim Şahin Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğinde görev yapan polislere yangın eğitimi verdi. Önce yangından korunmaya yönelik eğitimler veren İtfaiye erleri, daha sonrasında ise uygulamalı olarak yangın söndürme işlemini gösterdi.